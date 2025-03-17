Tarihi karakolda şüpheli yangın

1911 yılında Sultan Mehmed Reşat (5. Mehmed) tarafından Sarıyer Büyükdere'de yaptırılan tarihi karakol, 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanılmıştı. İstanbul Boğazı'na da hakim bir konumda yer alan karakolun tarihi açıdan önemi de bulunmaktaydı. Son zamanlarda bakımsızlığıyla da gündeme gelen karakolda, saat 01.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 2 katlı binanın tamamını etkisi altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarihi binada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"MADDE BAĞIMLILARININ MESKENİYDİ"

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Yüzyılı aşkın yaşı olan bina, uzun yıllardır yetkililerden ilgi bekliyordu. Büyükdere Muhtarlığı olarak bir çok kez yetkilileri bu konuda uyardık. Son zamanlarda madde bağımlılarının da meskeni haline gelmişti. Binanın restorasyonunun yapılmasını istedik, maalesef geldiğimiz durum bu" dedi.