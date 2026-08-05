Tarihi mezar taşlarını kırıp kaçmıştı… Gözaltına alındı

İstanbul'da bir kişi, Fatih İlçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki tarihi mezar taşlarını kırdı ve kaçtı. Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu kişinin hazirenin içerisinde bulunan yedi mezar taşını kırarak zarar verdiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Yürütülen kamera ve tanık çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.D. (21), Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

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