’Tarihi Orient Express’ İstanbul’dan, Paris’e uğurlandı

1998'den itibaren her yıl Eylül ayında İstanbul'a gelen ancak salgın nedeniyle seferlerine ara veren tarihi 'Venice Simplon Orient Express', 31 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşmış, Tren için Bakırköy Garı'nda mehtekarşılama töreni düzenlenmişti. Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna üzerinden İstanbul'a varan tren, bugün Türkiye'den çıkış yaptı. Orient Ekpress, Bükreş, Sinai, Budapeşte ve Viyana üzerinden Paris'e ulaşacak.
BAKIRKÖY'DE COŞKULU UĞURLAMA
31 Ağustos'ta Bakırköy Tren Garı'nda coşkulu bir şekilde mehter takımı eşliği'nde karşılanan 'Tarihi Venice Simplon Orient Express Treni' bugün aynı coşku ile İstanbul'dan, Paris'e uğurlandı. Bakırköy Tren Garı'nın Türk bayraklarıyla donatıldığı uğurlama törenine mehter takımı Osmanlı Marşları ile eşlik etti. Yöresel kıyafetler ile tren çalışanlarına ve yolculara yiyecek, içecek ikramı yapıldı. Keyifli anlara sahne olan uğurlama töreninin ardından 'Tarihi Venice Simplon Orient Express Treni' Paris'e ulaşmak üzere Bakırköy Tren Garı'ndan uğurlandı.
BİRÇOK YAZARA İLHAM KAYNAĞI
Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor. Agatha Christie'den, Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olmuş Orient Express treninin, 1883 yılında doğduğu ve ilk seyahatinin çıkış yerinin Strasbourg Garı, varış ülkesinin ise Romanya olduğu biliniyor. İtalya'yı, İsviçre'ye bağlayan 'Simplon Tüneli' inşasının bitiminde güzergâhı ve adı değişen Venice Simplon Orient Express treni, Paris'ten çıkıp Venedik ve Trieste üzerinden İstanbul'a ulaşıyor.