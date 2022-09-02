’Tarihi Orient Express’ İstanbul’dan, Paris’e uğurlandı





BİRÇOK YAZARA İLHAM KAYNAĞI



Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor. Agatha Christie'den, Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olmuş Orient Express treninin, 1883 yılında doğduğu ve ilk seyahatinin çıkış yerinin Strasbourg Garı, varış ülkesinin ise Romanya olduğu biliniyor. İtalya'yı, İsviçre'ye bağlayan 'Simplon Tüneli' inşasının bitiminde güzergâhı ve adı değişen Venice Simplon Orient Express treni, Paris'ten çıkıp Venedik ve Trieste üzerinden İstanbul'a ulaşıyor.