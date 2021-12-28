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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışta

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışta
İstanbul Kadıköy Ziverbey'deki 1'inci derece tarihi eser olan 250 yıllık Razi Trak Köşkü, 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Köşkün dördüncü sahibi olan Trak ailesi, kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı aldı.



Mısır prensesi Hoşyar'ın da bir dönem yaşadığı Osmanlı mimarisiyle yapılan 4 katlı köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor. Osmanlı'nın son döneminden günümüze korunarak gelen dış cephesi ahşap kaplama köşk, ince kalem işlemeler, 5 metreyi bulan tavan yükseklikleri, süslemeleri, pencere ve kapı detaylarıyla dikkat çekiyor.



Atatürk'ün silah arkadaşları Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar Paşa'nın köşkte davetlere katıldığı biliniyor.

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Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışta
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