Tarihi Sur’a 11 ayda 1 milyon ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta küllerinden yeniden doğan Diyarbakır'ın tarihi Sur bölgesini 11 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti. Diyarbakır'da tarihi 10 bin yıl öncesine kadar giden Sur bölgesine Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler akın ediyor. Hendek olayları sırasında büyük yıkımın yaşandığı ve bir dönem 'hayalet bölge' olarak adlandırılan Sur, yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılmıştı. Tarihi bölgede hafta içi ve hafta sonu adeta ziyaretçi akını yaşanıyor.Bu durum en fazla esnafı mutlu ediyor. Sur'a hayran kalan ziyaretçiler, hendek olayları sırasında en ağır tahribatın yaşandığı Dört Ayaklı Minare ile kiliselerin bulunduğu Yenikapı Sokak'ta müzik eşliğinde halay çekmeyi de ihmal etmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi büyük kentlerin yanı sıra Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen ziyaretçiler, başta İslamiyet'ten önce inşa edilen 5'inci Harem-i Şerif Ulu Cami olmak üzere tarihi Sur Kalesi, İç Kale, kiliseler, konaklar, camiler ve hanları ziyaret ediyor. Aynı zamanda Diyarbakır'da ticaretin kalbinin attığı yer olan Sur ilçesine son 11 ayda gelen ziyaretçi sayısının 1 milyona ulaştığı kaydedildi.