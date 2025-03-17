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Giriş Tarihi: 17.3.2025 10:33 Son Güncelleme: 17.3.2025 10:34

Tarihi topçu karakolu alev alev yandı

İstanbul Sarıyer’de eski topçu karakolu olarak bilinen 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan karakol binası 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tarihi topçu karakolu alev alev yandı

Yangın, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

'BURASI TOPÇU KARAKOLU OLARAK GEÇİYOR'

Alevleri gördükten sonra ekiplere haber veren mahalle sakinleri bu binanın topçu karakolu olarak geçtiğini bir dönem de okul olarak da kullanıldığını yangın sonucu içinin tamamen yandığını sadece dış cephesinin kaldığını söylediler.

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Tarihi topçu karakolu alev alev yandı
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