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Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:33 Son Güncelleme: 14.2.2025 09:42

Tarihi Valilik binası, tarihi günde açılacak

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay Devleti Millet Meclisi’nin 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı tarihi Valilik binası, aslına uygun inşa ediliyor. Valilik binasının Hatay’ın anavatanına katılışının 86’ncı yıldönümü olan 23 Temmuz’da hizmete açılması hedefleniyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Tarihi Valilik binası, tarihi günde açılacak

6 Şubat depreminde hasar gören Hatay Valiliği'nde yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları Valilik binasının tarihi dokusuna zarar verilmeden gerçekleşiyor. Valilik binasının taşlarının dahi değişmeyip var olan taşlar yeniden kullanılıyor.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Asrın felaketinde bir bölümü yıkılan, bir bölümü de hasar alan binanın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor. 35 kişilik ekip mesai gözetmeksizin çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Toplam 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı tarihi binanın Hatay'ın ana vatanına katılışının 86'ncı yıl dönümü olan 23 Temmuz'da hizmete açılması planlanıyor.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Tarihi binanın 1927-1928 yıllarında inşa edildiğini kaydeden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binanın o dönemlerde "Yönetim karargahı" olarak kullanıldığı belirterek, "O dönem önemli kararlar bu binada alınmış. Aynı zamanda Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılırken o son karar burada verilmiş. O bakımdan çok anlamlı" dedi.

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Tarihi Valilik binası, tarihi günde açılacak
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