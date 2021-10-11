Tarihi Varda Köprüsü’ndeki öz çekim faciayla sonlandı

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan ilçeye gezmek için giden Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi köprüde fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı. Fotoğraf çekilirken bir anda dengelerini kaybeden Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.