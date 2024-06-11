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Giriş Tarihi: 11.6.2024 15:49

Tarihi yalıda milyonluk vurgun yapmışlardı! Polis o şüphelileri tek tek tespit etti

İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tarihi yalıda milyonluk vurgun yapmışlardı! Polis o şüphelileri tek tek tespit etti

Filmleri aratmayan olay, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. İddialara göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTILAR VAR PARANIN BİR KISMI ELDE

Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen kamera görüntülerinden 7 şüpheli İstanbul ve Tekirdağ'da gözaltına alındı. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdiği öne sürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun! Özel güvenlik görevlisi 130 milyonluk vurgun yapıp kaçtı

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Tarihi yalıda milyonluk vurgun yapmışlardı! Polis o şüphelileri tek tek tespit etti
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