Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs! 103 yıldır süren coşku





Bu çıkış, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. 19 Mayıs kutlamalarına ise ilk olarak bundan 96 yıl önce yani 1926 yılında başlandı. Bayramın ilk adı Gazi Günü'ydü ve Samsun'da kutlanıyordu.