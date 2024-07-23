Tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ön verilerine göre, 21 Temmuz, küresel olarak tarihin en sıcak günü olarak kaydedildi. Pazar günü dünya genelinde ortalama yüzey hava sıcaklığı 17.09 derece Celsius olarak ölçüldü. Bu değer, geçen yıl temmuz ayında kaydedilen 17.08 derece Celsius olan rekoru aştı. Son hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'nın geniş bölgeleri aşırı sıcak hava dalgalarıyla kavruldu. Copernicus, geçen yıl kaydedilen günlük sıcaklık ortalaması rekorunun bu yıl 21 Temmuz'da kırıldığını doğruladı. Bu kayıtlar 1940 yılına kadar uzanıyor.