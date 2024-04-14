Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’ye büyük ilgi

Göbeklitepe ören yerinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Vali Şıldak, 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinden itibaren kazı çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve karşılama ünitelerinin hizmete girmesiyle Göbeklitepe'nin özellikle 2024 yılında ziyaretçi sayısı bakımından patlama yaşadığını kaydetti. Vali Şıldak, "Turizmde beklentimiz bir hayli yüksek. Şanlıurfa, başta Göbeklitepe ve ondan da önce inanç turizminin kalbi sayılan Balıklıgöl ve çevresi, Harran'daki eserler, Halfeti ve tabi ki müzelerimizin varlığıyla çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Bu sene de ilimiz 9 günlük bayram tatili süresince adeta turist akınına uğradı. Aldığımız sayılar oldukça memnun edici düzeyde. Göbeklitepe 55 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Sezonun dolu dolu geçeceğini tahmin ediyoruz ve inşallah alacağımız yeni tedbirlerle yerli ve yabancı turistler Göbeklitepe'den, Şanlıurfa'dan daha memnun ayrılacaklar. Turizm sektörünün bütün paydaşlarıyla, ilgili kurumlarımız ve belediyelerimizle de görüşerek bu tedbirleri hızlıca hayata geçireceğiz" dedi. Yerli ve yabancı turistleri Şanlıurfa'yı görmeye davet eden Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın özellikle İlkbahar mevsiminde görülmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Özellikle bu mevsim tam Şanlıurfa zamanı. Yerli ve yabancı tur acentelerini Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Şanlıurfa lezzetleriyle, gastronomisiyle, müziğiyle, kültür eserleriyle ve turizme yönelik bütün unsurlarıyla görülmeye değer. Şimdi bunun tam zamanı, Şimdi Şanlıurfa Zamanı" ifadelerini kullandı. Göbeklitepe incelemelerinin ardından yerli ve yabancı turistlerin bir diğer uğrak adresi olan Balıklıgöl'e giden Vali Şıldak, bölgeyi gezen turistlerle de sohbet etti.