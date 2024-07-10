Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere 151 milyon lira hibe

Kastamonu'da "Kırsal Kalkınma Destekleri" çerçevesinde, 2024 yılında Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan 312 proje, Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Kabul edilen projelerden makine ekipman desteklerinde hazırlanan 299 projeye 79 milyon 660 bin TL ve ekonomik yatırımlar desteklerinde hazırlanan 13 projeye 71 milyon 210 bin TL olmak üzere toplamda 312 projeye 151 milyon TL hibe desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle alınan makine ve ekipmanlar Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dağıtımları gerçekleştirildi. Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere, makine ve ekipmanları dağıtıldı.