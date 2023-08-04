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Giriş Tarihi: 4.8.2023 21:38

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, Mut-Karaman yolu Ak Çeşme mevkiinde meydana geldi. Konya'nın Hadim ilçesinden kiraz toplamadan dönen işçileri taşıyan minibüs, virajda freninin patlaması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç duvara çarptı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından yaşamını yitiren tarım işçisi Ayşe Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 13 yaralı
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