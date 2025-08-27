Tarım Kredi 62 bin fidan bağışı ile geleceğe nefes oluyor

Türkiye ve dünyadaki orman yangınlarının ciddi artışının bilincinde olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu duruma kayıtsız kalmadı. Toprağa ve doğaya olan borcunu ödemek, tahrip olan ekosistemi iyileştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için harekete geçti.

BAZI YARALAR ANCAK #KökSalıncaİyileşir

Kampanya, "Bazı Yaralar Ancak #KökSalıncaİyileşir" sloganıyla, sadece fidan dikmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı ve gönüllü katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Tarım Kredi bünyesinde yer alan şirketler sosyal medya platformlarında birbirlerini etiketleyerek kaç fidan bağışladıklarını duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin resmi X hesabı @tarimkredi üzerinden başlatılan ve Instagram'da "Sen de Ekle" özelliğini kullanarak bireylerin katılımına da çağrı yapan bu zincirleme bağış ağına, diğer şirketlerin dahil olması teşvik ediliyor. Böylece, tüm Türkiye'ye yayılan dev bir dayanışma ve iyileştirme hareketi oluşturulması hedefleniyor.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ HAKKINDA

800 bini aşkın ortağı ile ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi üreticiden nihai tüketiciye uzanan, uçtan uca üretim, ticaret ve hizmet zincirinin her kademesini bünyesinde barındıran, ülkemizdeki yegane kuruluştur. Üreticilere; tohum, gübre, bitki koruma ürünleri, sulama/sera sistemleri, akaryakıt ve yem gibi temel tarımsal girdileri sağlarken, hasat döneminde çiftçilerden ürünlerini değerinde alarak, üretimin ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığını teminat altına almaktadır.