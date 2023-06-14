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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Tarım ve hayvancılığa 34 milyon liralık kaynak

Tarım ve hayvancılığa 34 milyon liralık kaynak
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 2023 yılında 34 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi. Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki mesire alanında incelemede bulunan Vali Kırbıyık, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve DSİ yetkililerine talimat veren Kırbıyık, üretim kapasitesinin artırılması için üreticilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Kırbıyık, Tarım ve hayvancılığın kent ekonomisi için önemli olduğunu, üretimin artırılmasına yönelik projeler hazırlandığını söyledi. AA

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Tarım ve hayvancılığa 34 milyon liralık kaynak
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