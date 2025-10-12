Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2025 10:11

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre toplam 200 sözleşmeli personel alacak. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet ile yapılacak. İş ilanında mühendislikten veteriner hekimliğe, koruma-güvenlikten destek personeline kadar farklı kadrolar mevcut. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, ilana dair merak edilenler:

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları farklı branşlardan iş arayanlar için araştırma konusu haline geldi. Kamuoyunda büyük merak uyandıran başvuru süreçleri ve kadro dağılımı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer aldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 200 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

200 personel alımında branş ve kadro dağılımı şöyle:

26 mühendis

41 veteriner hekim

25 koruma ve güvenlik görevlisi

108 destek personeli

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.

2024 yılı KPSS puanlarının geçerli olacağı alımda Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl alınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz