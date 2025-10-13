TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 | Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 200 personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.
2024 yılı KPSS puanlarının geçerli olacağı alımda Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.