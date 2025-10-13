Haberler Yaşam Haberleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 | Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:58

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 200 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet ile yapılacak. Mühendislikten koruma-güvenlik personeline, veteriner hekimliğinden destek personeline kadar farklı kadrolarda alım yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte? İşte detaylar;

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 200 personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 200 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 24 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

200 personel alımında branş ve kadro dağılımı şöyle:

26 mühendis

41 veteriner hekim

25 koruma ve güvenlik görevlisi

108 destek personeli

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirecekler.

2024 yılı KPSS puanlarının geçerli olacağı alımda Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek.

