Tarla sulama kavgasında 3 kişi can vermişti: Katil zanlısı hakim karşısında!

"ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Tanık M.T. ise olay günü Erhan Çiftçi'nin tarlasında kepçe ile çalıştığı sırada Satılmış Cesur'un eşekle geldiğini ileri sürdü. Çiftçi ile Satılmış'ın bir süre konuştuklarını belirten tanık M.T., "Aralarında ne oldu bilmiyorum. Daha sonra otomobille 2 kişi geldi ve araçtan ateş edildiğini gördüm. Onlar ateş edince Erhan Çiftçi ve kardeşi Kadir Çiftçi de ateş etti. Korkudan kepçeden yere indim. Dede Satılmış da sanıkların yanındaydı. Ardından İbrahim Cesur yere düşünce yanına gittiler. Ben de o sırada bölgeden uzaklaşırken yine silah sesleri duydum. Baktığımda aracın başında sadece Erhan ve Kadir Çiftçi vardı. Olaydan sonra Erhan Çiftçi beni arayarak 'Kardeşim Kadir Çiftçi'yi karıştırma, cinayetleri ben işledim, bu şekilde ifade ver' dedi." diye ifade verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, müşteki ve tanık beyanlarının ardından taraf avukatlarını dinledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve 15 Mayıs'ta keşif yapılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.