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Giriş Tarihi: 5.4.2025 15:06 Son Güncelleme: 5.4.2025 15:39

Tarlasını sularken kalp krizi geçirmişti: 23 yaşındaki Ahmet Acar'dan acı haber!

Mardin’de 23 yaşındaki Ahmet Acar, tarlasını suladığı sırada kalp krizi geçirdi. 18 gündür tedavi gören Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Tarlasını sularken kalp krizi geçirmişti: 23 yaşındaki Ahmet Acar’dan acı haber!

Yaklaşık 18 gün önce Nusaybin'e bağlı kırsal Çatalözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Acar tarlasında sulama yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra aynı bölgede koyunlarını otlatan bir kadın tarafından hareketsiz halde bulunan Acar için köylülere haber verildi.

KAHREDEN DETAY: 6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Acar, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle önce Mardin'de bir hastaneye, ardından ise Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ahmet Acar'ın cenazesi, dün akşam Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, Acar'ın yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

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Tarlasını sularken kalp krizi geçirmişti: 23 yaşındaki Ahmet Acar'dan acı haber!
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