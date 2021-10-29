Alınan bilgiye göre, Tarsus Pozantı yönü eski Ankara yolu Taşobası mahallesinde meydana gelen kazada, İbrahim Gökkaya yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı tır ile Ömer Kocaoğlu yönetimindeki 33 BYT 05 plakalı tır Aladağ mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ömer Kocaoğlu sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, her iki şoföründe durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video