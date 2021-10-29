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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:12 Son Güncelleme: 29.10.2021 18:20

Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpışırken, kazada her iki tır'ın sürücüleri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Pozantı yönü eski Ankara yolu Taşobası mahallesinde meydana gelen kazada, İbrahim Gökkaya yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı tır ile Ömer Kocaoğlu yönetimindeki 33 BYT 05 plakalı tır Aladağ mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ömer Kocaoğlu sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, her iki şoföründe durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video

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Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı
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