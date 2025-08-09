Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta 16 yaşındaki bir genç boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak köyünde 16 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Kulak köyünden geçen şu kanalının Tarsus Plajında denize dökülen bölgede serinlemek amacıyla suya giren H. Y. adlı genç çocuk boğuldu.

Çevredeki vatandaşların durumu jandarma ve 112'ye bildirmesi üzerine ekipler çocuğun boğulduğu mevkiye geldi. Talihsiz çocuğu sudan çıkaran 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kalk mesajı ile beraber Tarsus Devlet hastanesine götürdü. Suyun içinde yaklaşık yarım saat kaldığı öne sürülen H.Y. Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

