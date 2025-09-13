Tarsus’ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı merkez Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana gelen kazada, Sıla Ş. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, önce Muhammed Ergin (31) yönetimindeki araca, sonrasında Ferhat K.'nin (31) kullandığı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcularla birlikte 3'ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahaleye karşın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.