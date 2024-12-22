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Giriş Tarihi: 22.12.2024 01:26

Tartışmayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir restoranda, müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan işletme sahibi Hamit Binbay, tarafları sakinleştirmek isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA
Tartışmayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti!

Olay, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda, müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın son bulmaması üzerine ihbarla restorana polis ekipleri sevk edilirken, işletme sahibi Hamit Binbay da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Binbay, bu sırada fenalaşarak yığıldı. Binbay, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamit Binbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, 2 çocuk babası Binbay'ın cenazesi, hastane morguna konuldu. Öte yandan tartışan müşteriler, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine emniyete götürüldü.

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Tartışmayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi: 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti!
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