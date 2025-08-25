Tartıştığı annesini tabancayla öldürdü

İstanbul Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak üzerindeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan 45 yaşındaki Çiğdem Kınay, geçtiğimiz gece henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azad, annesine silahla ateş etti. Başından vurulan Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken oğlu ise evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı araştırma yaparken bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alıp çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. O sırada kızının "Anne sen ölme, ben öleyim" feryadıysa yürekleri dağladı.

SAKARYA'DA YAKALANDI

Olayın gerçekleştiği sırada 2 kız kardeşin de evde olduğu, cinayet esnasında ağabeyinin ise uyuduğu ve silah sesine uyandığı ifade edildi. Annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay, Sakarya'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Motokurye olarak çalışan Azad'ın, yaralama suçundan yaklaşık 3-4 ay cezaevinde kaldığı ve yaklaşık 2 hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.