Tartıştığı karısını bıçakla öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda Ramazan Gökmen (47) ve eşi Binnur (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu eşini bıçakla öldüren Ramazan Gökmen. intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı koca, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Binnur Gökmen'in cenazesi morga kaldırıldı. 4 çocuk annesi kadının yakınları, gözyaşı döktü.