Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı

Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü Savaş Y. ile kız öğrenci E.S. arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.S., yüksek sesle müzikten rahatsız olduğunu söylerken, Savaş Y. ise "Ben de başındaki şaldan şikâyetçiyim" dedi. E.S. de "Ben Filistin'e destek oluyorum" deyince servis şoförü "Öyle destek olunmaz. Benim arabama binme, in aşağıya" diye bağırdı.