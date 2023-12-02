Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video
KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kız öğrenci o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepkiye neden oldu. Olayın ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda kimliği tespit edilen servis şoförü Savaş Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.
'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'
Savaş Y.?nin emniyetteki ifadesinde, serviste müzik dinleme nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, yine aynı nedenle tartışma çıktığını belirterek, ?Bir anlık öfkeyle oldu? dediği belirtildi. Savaş Y., işlemlerinin ardından 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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