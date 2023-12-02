Video Yaşam Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video

Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video

02.12.2023 | 15:59

KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı kız öğrenciye başındaki Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförü Savaş Y., 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dulkadiroğlu ilçesindeki Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi?ne öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü Savaş Y. ile kız öğrenci E.S. arasında yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.S., yüksek sesle müzikten rahatsız olduğunu söylerken, Savaş Y. ise ?Ben de başındaki şaldan şikâyetçiyim? dedi. E.S. de ?Ben Filistin?e destek oluyorum? deyince servis şoförü ?Öyle destek olunmaz. Benim arabama binme, in aşağıya? diye bağırdı.

O ANLAR KAMERADA
Kız öğrenci o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler tepkiye neden oldu. Olayın ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda kimliği tespit edilen servis şoförü Savaş Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'
Savaş Y.?nin emniyetteki ifadesinde, serviste müzik dinleme nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, yine aynı nedenle tartışma çıktığını belirterek, ?Bir anlık öfkeyle oldu? dediği belirtildi. Savaş Y., işlemlerinin ardından 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ile nefret ve ayrımcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savaş Y., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seçil Erzan’ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:58
Seçil Erzan'ın bankaya götürdüğü para dolusu çantanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 16:15
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 00:56
Tartıştığı öğrenciye Filistin şalından rahatsız olduğunu söyleyen servis şoförüne gözaltı | Video 02.12.2023 | 15:59
TEM’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 06:21
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:06
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 14:07
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:56
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.12.2023 | 14:00
Esenyurt’taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 06:23
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 02.12.2023 | 14:00
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02:18
Arkadaşı ile tartışan kadın seyir halindeki feribottan suya böyle atladı | Video 02.12.2023 | 13:38
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 00:34
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 02.12.2023 | 13:36
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 01:42
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 00:20
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 02.12.2023 | 12:06
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 01:07
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 02.12.2023 | 12:06
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 02.12.2023 | 12:06
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 01:29
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 02.12.2023 | 11:44
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 00:55
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 02.12.2023 | 11:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02.12.2023 | 11:12
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 01:20
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 02.12.2023 | 10:29
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 04:13
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 02.12.2023 | 10:28
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 03:04
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 02.12.2023 | 10:01
Şişli’de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02:18
Şişli'de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02.12.2023 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA