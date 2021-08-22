Video Yaşam Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video

Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video

Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video
22.08.2021 | 11:32

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Ankara’da 15 yaşındaki kızın kıyafetleri çıkartılarak dövülme anı görüntülerinin yankıları sürerken o gruba ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A.’a ait başka bir video da bu sefer mağdur olan değil dayak atan üstelik o da bir başka genç kızı hem dövüyor hem de soyundurmaya çalışıyor.

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Ankara'da 15 yaşındaki kızın kıyafetleri çıkartılarak dövülme anı görüntülerinin yankıları sürerken o gruba ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A.'a ait başka bir video da bu sefer mağdur olan değil dayak atan üstelik o da bir başka genç kızı hem dövüyor hem de soyundurmaya çalışıyor.

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