Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video

Ankara’da 15 yaşındaki kızın kıyafetleri çıkartılarak dövülme anı görüntülerinin yankıları sürerken o gruba ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A.’a ait başka bir video da bu sefer mağdur olan değil dayak atan üstelik o da bir başka genç kızı hem dövüyor hem de soyundurmaya çalışıyor.

Ankara'da 15 yaşındaki kızın kıyafetleri çıkartılarak dövülme anı görüntülerinin yankıları sürerken o gruba ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dayak yiyen 15 yaşındaki H.A.'a ait başka bir video da bu sefer mağdur olan değil dayak atan üstelik o da bir başka genç kızı hem dövüyor hem de soyundurmaya çalışıyor.