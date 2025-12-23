Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragmanı "Kızımın babası cehennemin peşinde!" Oruç ve Sevcan nikâh masasında!

Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan dozu her geçen bölüm artıyor. 12. bölüm 2. fragmanında ekrana gelen çarpıcı sahneler, karakterler arasındaki dengelerin altüst olacağının sinyalini verdi. Esme'nin Adil'in zarar görmemesi için Şerif'in baskılarına teslim olması ve boşanma kararını geri çekmesi dikkat çekerken, Oruç ve Sevcan cephesinde yaşanan sürpriz nikâh sahnesi fragmanın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Peki, Taşacak Bu Deniz'in 12. bölümünde neler yaşanacak?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 12. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. "Biz hiç kavuşamayacak mıyız?" sözleriyle yayınlanan fragman, hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının sinyalini verdi.
Taşacak Bu Deniz 12. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=jMus1y0scWo
Fragmanda Şerif'in giderek sertleşen tavrı, yeni bölümde yaşanacak hesaplaşmaların habercisi oldu. Esme üzerinde kurduğu baskıyı artıran Şerif'in hamleleri, dizideki gerilimi üst seviyeye taşıdı.
Fragmanın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise Oruç ve Sevcan'ın nikâh anları oldu. Beklenmedik şekilde nikâh masasına oturan ikili, dizide yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.
Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üstüne yıkmakla Esme'yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır.
Oruç ise konağı patlattığı için Adil'i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer. Eleni'nin bulduğu kritik çözüm herkes için çok büyük sürpriz olur. Bu arada Oruç, ipleri eline almış ve amcasına savaş açmıştır. Gözlerinin önünde düğün hazırlığının sürmesi, Eleni'yi deliye çevirir. Adil'le Esme'ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır.
Şerif'in yaptıkları Adil'i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil'le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina'ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?