Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi?

TAŞIYICI 3 KONUSU

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev'in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya'da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevi ise Frank Martin'e verilecektir. Martin'in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina'nın alaycı tavırlarıdır.