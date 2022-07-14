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Giriş Tarihi: 14.7.2022 19:56

Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi?

Taşıyıcı 3 filmi bu akşam ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Taşıyıcı 3 oyuncuları ile ilgi çekerken aksiyon filmi severlerden de tam not alıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham’ın başrolde olduğu Taşıyıcı 3 konusu ve oyuncu kadrosu ile serinin en ilgi çeken filmlerinden biri. Orijinal adıyla Transporter 3 bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında. İşte hakkında merak edilenler…

Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi?

Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu yayın akışı ardından gündemdeki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu yapım 2008 yapımı. Taşıyıcı 3 konusu ile oldukça ilgi çekiyor. Frank Martin rolündeki Statham yine başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Peki, Taşıyıcı 3 nerede çekildi? İşte cevaplar…

TAŞIYICI 3 KONUSU

Tanınmış bir kişi olan Leonid Vasilev'in biricik kızı kaçırılmıştır. Vasilev sıradan biri değildir, Marsilya'da önemli bir kurulun başındaki kişidir. Ukrayna Çevre Koruma Ajansının başkanı Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevi ise Frank Martin'e verilecektir. Martin'in işi başından aşkındır. Çünkü kızı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekten daha yorucu olan şey Valentina'nın alaycı tavırlarıdır.

Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir. Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Şımarık Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası işini iyiden iyiye zorlaştırır. Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kılpayı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCULARI

Jason Statham

Natalya Rudakova

Robert Knepper

François Berleand

Jeroen Krabbe

David Atrakchi

Yann Sundberg

Eriq Abouaney

TAŞIYICI 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı Fransa'da; bir kısmı ise Ukrayna'da gerçekleşti.

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Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi?
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