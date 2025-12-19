Tatlıların şahı Hatay künefesi

Hatay'ın coğrafi işaretli Antakya künefesi, uluslararası bir gastronomi platformunun 'Dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde birinci sırada yer aldı. Sıralama, tatlıcı esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Dünya mutfaklarını değerlendiren uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde Antakya künefesi birinci sırada yer aldı. Kente özgü tescilli peynirle hazırlanan künefe, ince tel kadayıfı, dengeli şerbeti ve ustalıkla pişirilmesiyle dikkat çekiyor. Yüzyıllardır kentin mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Antakya künefesi, coğrafi işaretli peyniri sayesinde kendine has lezzetini korurken, elde ettiği bu uluslararası başarı, tatlıcı esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.