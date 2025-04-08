Tavuk döner 648 kişiyi zehirlemişti… Sakarya’da mide bulandıran o görüntüler için harekete geçildi!

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI!

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı.