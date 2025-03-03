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Giriş Tarihi: 3.3.2025 14:31 Son Güncelleme: 3.3.2025 15:16

Tazminatlarını alamayan belediye işçileri CHP önünde eylem yaptı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Tazminatlarını alamayan belediye işçileri CHP önünde eylem yaptı

CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak sloganlar atan grupta yer alan Atilla Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, kıdem tazminatlarının ödenmeyerek mağdur edildiklerini savundu. Geçen yıl ekim ayında emekli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin. Herkesin borcu var" dedi.

Gazanfer Alkanlı da yıllarca gece gündüz çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını ileri sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, 26 Şubat'ta da kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde eylem yapmıştı.

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Tazminatlarını alamayan belediye işçileri CHP önünde eylem yaptı
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