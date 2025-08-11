TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (İŞKUR): TCDD işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılında farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 229 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. En az lise mezunu adayların kabul edileceği alımda, 5 makinist için sözlü sınav yapılırken, diğer 224 işçi kura ile belirlenecek. TCDD işçi alımı kura tarihi, başvuru şartları ve gerekli belgeler açıklandı. İşte TCDD 2025 işçi alımı detayları…
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
TCDD, tren makinisti ve 224 sürekli işçi alımı başvurularını 11-15 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul edecek. Adayların evrak teslimini bizzat yapmaları gerekecek.
Başvuru sürecinin ardından belge teslimleri, ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlüklerine gerçekleştirilecek. 224 işçi alımına yönelik kura çekimi ise 11 Eylül'de TCDD Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Affa uğramış olsa dahi; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin hükümleri uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak.
5. Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
6. Alımlar, il/ilçe düzeyinde karşılanacak olup başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki ikamet adresi esas alınacaktır.
7. İlanın yayımlandığı tarihte belirtilen eğitim şartını karşılıyor olmak.
8. Yerleştirme sonrası, niteliklere uymayan veya yanlış/yanıltıcı bilgi beyan eden adayların atamaları yapılmayacak; yapılmışsa da iptal edilecektir. Belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
9. Alınacak işçiler için 4 ay deneme süresi uygulanacak, bu süre zarfında başarısız olanların sözleşmeleri tazminatsız feshedilecektir.
10. Adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini; unvanına uygun diğer görevleri yerine getirmeyi ve görevine engel alerjik rahatsızlığı olmadığını kabul etmiş sayılır.
11. Görevini sürekli yapmasına engel bedensel, zihinsel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmadığını ve Ağır ve Tehlikeli İşler sınıfında çalışabilir olduğunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
TREN MAKİNİSTİ ALIMI SÖZLÜ SINAVLA GERÇEKLEŞECEK
Makinist alımı başvurularının ardından, başvuran aday sayısı 20'yi aşarsa TCDD Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kura çekimi yapılacak. Aday sayısının 20'nin altında kalması durumunda ise doğrudan sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav tarihleri ve sonuçlar, www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayımlanacak.
En az lise mezunu olma şartı bulunan adaylar, işe kabul edilmeleri halinde Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde görevlendirilecek.