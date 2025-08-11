TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (İŞKUR): TCDD işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru şartları neler?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa dahi; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin hükümleri uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak.

5. Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).

6. Alımlar, il/ilçe düzeyinde karşılanacak olup başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki ikamet adresi esas alınacaktır.

7. İlanın yayımlandığı tarihte belirtilen eğitim şartını karşılıyor olmak.

8. Yerleştirme sonrası, niteliklere uymayan veya yanlış/yanıltıcı bilgi beyan eden adayların atamaları yapılmayacak; yapılmışsa da iptal edilecektir. Belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

9. Alınacak işçiler için 4 ay deneme süresi uygulanacak, bu süre zarfında başarısız olanların sözleşmeleri tazminatsız feshedilecektir.

10. Adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini; unvanına uygun diğer görevleri yerine getirmeyi ve görevine engel alerjik rahatsızlığı olmadığını kabul etmiş sayılır.

11. Görevini sürekli yapmasına engel bedensel, zihinsel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmadığını ve Ağır ve Tehlikeli İşler sınıfında çalışabilir olduğunu sağlık raporu ile belgelendirmek.