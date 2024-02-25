TCG-AKIN yerini Nene Hatuna bıraktı... Batan gemiye 36’ncı dalış toplam 45 saat dalış yapıldı

Balıkesir'in Marmara adasından yüklediği Bin 250 ton mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden Batuhan A gemisi, 15 Şubat sabahı saat 07.12'de İmralı adası yakınlarında batmıştı. 6 mürettebatıyla birlikte batan gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç, ve yağcı Hüseyin Tutuk'un cenazelerine gemi içerisinde ulaşılmıştı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında ise 11'nci güne girilirken, İlk günden itibaren bölgede olan TCG-AKIN Gemisi bugün itibari ile yerini Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı arama kurtarma gemisi olan Nene Hatun Gemisine bıraktı.

BUGÜNE KADAR 45 SAATLİK DALIŞ YAPILDI

Batuhan A. isimli geminin 51 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu tespit edildikten hemen sonra bölgeye gelen Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG-AKIN gemisi, batığın hemen üzerine sabitlenmiş, ve kurulan asansör düzeneği ile 51 metre derinliğe dalışlar başlamıştı. 15 dalgıç ekibine 4 SAS Komandosunun daha katılımıyla birlikte batığa bugüne dek toplam 45 saat dalış gerçekleştirildi. Aramaların 11'nci gününde dalışların gerçekleştirildiği TCG-AKIN gemisi, bugün itibari ile batık üzerinden ayrıldı. Yerine ise Nene Hatun Gemisi konuşlandı. Bugün batığa 11 dalgıç ile birlikte 36'ncı dalış gerçekleştiriliyor.