TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat yatırımcılarının yakından takip ettiği TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcılar temkinli adımlar atarak güvenli limanlara yöneliyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz eylül ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Peki, TCMB'nin ekim ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.