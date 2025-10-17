Haberler Yaşam Haberleri TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 23:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizleri üzerinde doğrudan etkisi bulunan Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcıların yakın takibinde. Piyasalar, ekim ayında alınacak faiz kararının hangi yönde olacağını merakla bekliyor. Peki, TCMB’nin ekim ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat yatırımcılarının yakından takip ettiği TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcılar temkinli adımlar atarak güvenli limanlara yöneliyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz eylül ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Peki, TCMB'nin ekim ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te duyurdu. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.

2025 yılı toplantı tarihleri

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

