TCMB FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın faiz politikasında hangi adımları atacağını yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayındaki faiz toplantısında Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürme kararı almıştı. Peki, TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Eylül faiz toplantısına dair detaylar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak faiz kararı ise aynı gün saat 14.00'te yatırımcılarla paylaşılacak.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 43'e çekildi. Ayrıca Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e düşürdü.
TCMB, SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemi için hazırladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre, önümüzdeki 12 ay için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yüzde 22,8 ile önceki aya göre 0,6 puan düşerken, reel sektör temsilcilerinde 37,7'ye gerileyerek 1,3 puan azaldı. Hane halkı beklentisi ise yüzde 54,1 olarak kaydedildi ve bir önceki aya kıyasla 0,4 puan geriledi.
Aynı dönemde enflasyonun düşmesini bekleyen hane halkı oranı ise geçen aya göre 1 puanlık artış göstererek yüzde 27,6 seviyesine ulaştı.