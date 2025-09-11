TCMB FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TCMB, SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemi için hazırladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, önümüzdeki 12 ay için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında yüzde 22,8 ile önceki aya göre 0,6 puan düşerken, reel sektör temsilcilerinde 37,7'ye gerileyerek 1,3 puan azaldı. Hane halkı beklentisi ise yüzde 54,1 olarak kaydedildi ve bir önceki aya kıyasla 0,4 puan geriledi.

Aynı dönemde enflasyonun düşmesini bekleyen hane halkı oranı ise geçen aya göre 1 puanlık artış göstererek yüzde 27,6 seviyesine ulaştı.