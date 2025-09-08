TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025 || 2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği merkez bankası faiz kararı, gündemin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde açıklanan AA Finans anketine katılan 26 ekonomist, bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki, piyasaların yakından takip ettiği 2025 Eylül ayı TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar…
2025 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım sürüyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI!
AA Finans tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi yayımlandı. Ankete 26 ekonomist katılım sağladı.
Katılımcıların 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan, 5'i ise 300 baz puan indirim öngördü. Ekonomistlerin ortak tahminlerine göre eylül ayında politika faizinin 200 baz puan düşürülerek yüzde 41 seviyesine çekilmesi bekleniyor.
Yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 36,5 olarak hesaplandı. Bilindiği üzere, temmuz ayındaki PPK toplantısında faiz 300 baz puan indirilmiş ve yüzde 43'e gerilemişti.
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Daha önce yayımlanan ikinci raporda 2025 yıl sonu enflasyonu için %24, 2026 için %12, 2027 için ise %8 tahmini açıklanmıştı.
Yeni raporda ise Karahan, "2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi %24 olarak koruyoruz. Ancak 2026 ve 2027 için hedeflerimizi revize ettik. Buna göre 2026 yılı için enflasyon tahmini %16, 2027 yılı için ise %9 olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.
2025 TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin Para Politikası Kurulu kararını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 43'e çekildi. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik borç verme faizi yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirildi.