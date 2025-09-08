TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025 || 2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Daha önce yayımlanan ikinci raporda 2025 yıl sonu enflasyonu için %24, 2026 için %12, 2027 için ise %8 tahmini açıklanmıştı.

Yeni raporda ise Karahan, "2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi %24 olarak koruyoruz. Ancak 2026 ve 2027 için hedeflerimizi revize ettik. Buna göre 2026 yılı için enflasyon tahmini %16, 2027 yılı için ise %9 olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.