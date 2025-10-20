TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte tarihler!

Ekonomi dünyasının odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı var. Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar, bankacılık sektöründen bireysel tasarruflara kadar pek çok alanı doğrudan etkileyecek. Piyasa aktörleri, enflasyon ve global ekonomik gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası'nın atacağı adımı yakından takip ediyor. İşte detaylar…