Haberler Yaşam Haberleri TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte tarihler!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 20:26

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte tarihler!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için kritik bir oturum gerçekleştiriyor. Piyasalarda dikkatler, bankanın faiz kararına çevrilmiş durumda. Alınacak kararlar, enflasyonla mücadeleden döviz kuru hareketlerine kadar ekonomik tabloyu yakından etkileyecek.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte merak edilen ayrıntılar...

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte tarihler!

Ekonomi dünyasının odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı var. Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar, bankacılık sektöründen bireysel tasarruflara kadar pek çok alanı doğrudan etkileyecek. Piyasa aktörleri, enflasyon ve global ekonomik gelişmeler çerçevesinde Merkez Bankası'nın atacağı adımı yakından takip ediyor. İşte detaylar…

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kritik faiz toplantısını 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak karar ve belirlenen faiz oranı ise saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TCMB FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini bekliyor. Analistler, olası faiz indiriminin kredi maliyetlerinden yatırım kararlarına kadar ekonominin farklı alanlarında etkili olacağını vurguluyor.

2025 YILI TCMB PPK TOPLANTI TARİHLERİ

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

Bu tarihlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek faiz ve para politikası kararlarını açıklayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte tarihler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz