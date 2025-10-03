TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklenti giderek artıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlerken, gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. "Faiz oranları artırılacak mı, yoksa düşecek mi?" sorusu gündemde tartışma yaratıyor. Ekonomi uzmanları, kararın Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Piyasalar, gözlerini Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevirdi. Hatırlanacağı üzere, Eylül ayında politika faizi 250 baz puan düşürülmüştü. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalardaki beklentiler hangi yönde şekilleniyor?etkilerini değerlendirirken, Merkez Bankası'nın açıklayacağı tarih ile ilgili detaylar haberin devamında...