Giriş Tarihi: 3.10.2025 07:30

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı takvimi açıklandı. Ekonomide merakla beklenen faiz kararları için geri sayım başladı. Peki, Ekim 2025 Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak ve faiz oranlarında değişiklik bekleniyor mu?

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklenti giderek artıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlerken, gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. "Faiz oranları artırılacak mı, yoksa düşecek mi?" sorusu gündemde tartışma yaratıyor. Ekonomi uzmanları, kararın Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. Piyasalar, gözlerini Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısına çevirdi. Hatırlanacağı üzere, Eylül ayında politika faizi 250 baz puan düşürülmüştü. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalardaki beklentiler hangi yönde şekilleniyor?etkilerini değerlendirirken, Merkez Bankası'nın açıklayacağı tarih ile ilgili detaylar haberin devamında...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

2025 yılı toplantı tarihleri

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının TCMB ilk toplantı tarihleri

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

