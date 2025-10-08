TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından merakla bekleniyor. Önceki toplantısında faizi 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın bu ay alacağı yeni karar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını hangi tarihte ve saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...