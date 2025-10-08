Haberler Yaşam Haberleri TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 8.10.2025 08:01

Yurt içi finans piyasalarının gözü, Merkez Bankası’nın Ekim toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz toplantıda faizi 250 baz puan aşağı çeken TCMB, bu ayki kararında da benzer bir hamle yapacak mı, yatırımcılar merak ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının hangi gün ve saatte açıklanacağı ise gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından merakla bekleniyor. Önceki toplantısında faizi 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın bu ay alacağı yeni karar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını hangi tarihte ve saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak. Piyasa oyuncuları ve yatırımcılar, bankanın alacağı yeni faiz kararını merakla bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

23 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklentisi, önceki 250 baz puan seviyesinden 150 baz puana çekildi. Eylül ayı enflasyon verilerinin aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gitme veya faiz kararını pas geçme olasılığını gündeme getiriyor.

EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

