TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne durumda?
Giriş Tarihi: 29.11.2025 23:19

Merkez Bankası faiz kararları, ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olarak takip ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları, kredi faizlerinden mevduat getirilerine kadar birçok alanı etkiliyor. Peki, 2025 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak, beklentiler ne yönde?

Piyasalar, bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısına odaklandı. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borç verme ve borçlanma faizlerinde de indirime gitmişti. Analistler, son enflasyon verilerine göre Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündemde olabileceğini ifade ediyor. Peki, Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MEKREZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

SON TCMB FAİZİ NE KADAR OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki cari ay sonu gecelik faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 39,15 iken, bu dönemde hafif yükselerek yüzde 39,35'e ulaşmıştır.

Öte yandan, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında uygulanması beklenen TCMB politika faizi beklentisi ise bu ankete göre yüzde 38,28 olarak kaydedilmiştir.

