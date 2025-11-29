TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne durumda?

Piyasalar, bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısına odaklandı. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borç verme ve borçlanma faizlerinde de indirime gitmişti. Analistler, son enflasyon verilerine göre Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündemde olabileceğini ifade ediyor. Peki, Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak?