TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne durumda?

Piyasalar, bu kez Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısına odaklandı. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşüren TCMB, borç verme ve borçlanma faizlerinde de indirime gitmişti. Analistler, son enflasyon verilerine göre Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin gündemde olabileceğini ifade ediyor. Peki, Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TCMB'nin 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki cari ay sonu gecelik faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 39,15 iken, bu dönemde hafif yükselerek yüzde 39,35'e ulaşmıştır.
Öte yandan, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında uygulanması beklenen TCMB politika faizi beklentisi ise bu ankete göre yüzde 38,28 olarak kaydedilmiştir.