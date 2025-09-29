TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklenti giderek artıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlerken, gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. "Faiz oranları artırılacak mı, yoksa düşecek mi?" sorusu gündemde tartışma yaratıyor. Ekonomi uzmanları, kararın piyasalara etkilerini değerlendirirken, Merkez Bankası'nın açıklayacağı tarih ile ilgili detaylar haberin devamında...