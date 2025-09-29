Haberler Yaşam Haberleri TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı için geri sayım devam ediyor. Piyasalar, açıklanacak enflasyon rakamlarını dikkatle takip ederken, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisi Para Politikası Kurulu’nun takvimine yönelmiş durumda. “Merkez Bankası faiz kararını hangi gün açıklayacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, önümüzdeki toplantıda faizlerde bir indirim olasılığı var mı? İşte 2025 yılı için TCMB’nin faiz kararları takvimi ve öne çıkan olası senaryolar.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklenti giderek artıyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlerken, gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. "Faiz oranları artırılacak mı, yoksa düşecek mi?" sorusu gündemde tartışma yaratıyor. Ekonomi uzmanları, kararın piyasalara etkilerini değerlendirirken, Merkez Bankası'nın açıklayacağı tarih ile ilgili detaylar haberin devamında...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ EN YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

2025 yılı toplantı tarihleri

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının TCMB ilk toplantı tarihleri

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

