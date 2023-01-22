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Giriş Tarihi: 22.1.2023 23:43 Son Güncelleme: 22.1.2023 23:45

TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

TDK’ye göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?

A- Çok inatçı kişiler
B- Çok korkak kişiler
C- Çok kindar kişiler
D- Hafızası güçlü kişiler


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