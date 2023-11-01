Haberler Yaşam Haberleri Tefeci suç örgütüne operasyonda 11 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:48

Tefeci suç örgütüne operasyonda 11 kişi yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yaptığı öne sürülen ve vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırdıktan sonra mallarına zorla el koyan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polis Yaşar Ö. liderliğindeki örgütte 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tefeci suç örgütüne operasyonda 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sultanbeyli'de kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yaparak yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları vatandaşların menkul ve gayrimenkullerine darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmalayan Yaşar Ö. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Dün sabah saatlerinde Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Organize polisi 11 şüpheliyi yakaladı.

MİLYONLUK SENET VE ÇEKLERELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; muhtelif çaplarda toplam 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet Şarjör, 657 adet fişek, 1 adet suikast silahı olarak bilinen Kalem Tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 45 adet kartuş, tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen 2 adet 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 lira değerinde senet, 15 adet tapu, çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Son dakika: Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi!
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’ndan esir kararı! ‘Yakında’ diyerek dünyaya duyurdular
İsrail ekonomisi yeniliyor!
Kraliçeden Osman’a ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Tefeci suç örgütüne operasyonda 11 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA