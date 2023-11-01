Tefeci suç örgütüne operasyonda 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sultanbeyli'de kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yaparak yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları vatandaşların menkul ve gayrimenkullerine darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmalayan Yaşar Ö. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Dün sabah saatlerinde Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Organize polisi 11 şüpheliyi yakaladı.

MİLYONLUK SENET VE ÇEKLERELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; muhtelif çaplarda toplam 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet Şarjör, 657 adet fişek, 1 adet suikast silahı olarak bilinen Kalem Tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 45 adet kartuş, tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen 2 adet 3 milyon lira değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 lira değerinde senet, 15 adet tapu, çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.