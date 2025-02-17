Tehditçi doktor tutuklandı

Üsküdar'da bir hastanede hastalara
biber gazı
sıkıp, personele
silah gösteren
ve psikiyatrist
olduğu öğrenilen
doktor tutuklandı.
Anadolu
Cumhuriyet
Başsavcılığı,
14 Şubat'ta
Üsküdar Devlet
Hastanesi'nde,
personele silah
gösterdiği, hastalara
biber gazı sıkıp,
elektro şok cihazıyla
korkuttuğu
ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'a hakaret
ettiği öne sürülen
doktor hakkında
soruşturma başlattı.
Soruşturma
kapsamında
harekete geçen
İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekipleri,
hastane güvenlik
kamera görüntülerinden
söz
konusu eylemleri
gerçekleştirdiği
belirlenen
doktor O.K.K'yı
gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde
ve aracında
yapılan aramada,
5 havalı tabanca,
3 elektro şok
cihazı ve 2 biber
gazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin
ardından
Anadolu Adalet
Sarayı'na sevk edilen
O.K.K, savcılık
ifadesi sonrası
çıkarıldığı nöbetçi
hakimlikçe
"silahla tehdit" ve
"Cumhurbaşkanına
hakaret" suçlarından
tutuklandı.