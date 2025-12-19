Tehlikeli iskeleye belediye duyarsız kalınca kaymakamlık uyarı levhası astı!

SABAH Gazetesinde 23 Temmuz 2025 tarihinde "Şarköy iskelesi tehlike saçıyor" başlığı ile haber yapılmasına rağmen, belediye tamir ve yenileme çalışmaları için kılını kıpırdatmayınca, Şarköy Kaymakamlığı uyarı levhası koymak zorunda kaldı.

2004-2009 yılları arasında AK Partili Belediye Başkanı Can Gürsoy döneminde iskelenin çevresi korkuluklarla kapatılarak, vatandaşların güvenli bir şekilde gezinti yapabilmesi sağlandı. 2009-2019 döneminde göreve gelen CHP'li Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok da bozulan, kırılan korkulukları yenileyerek vatandaşların güvenli bir şekilde gezinti yapabilmelerini sağladı. 2024 yılında CHP'den seçilen Belediye Başkanı Alpay Var ise kendisinden önceki belediye başkanlarının aksine, iskeleye kayıtsız kalarak, kırılan, bozulan korkulukları tamir etmedi, bakımlarını gerçekleştirmedi.

İSKELEDEN BU YIL 3 VATANDAŞ DENİZE DÜŞTÜ

Şarköy Kaymakamlığı vatandaşların tepkilerine daha fazla kayıtsız kalamayarak, Sabah muhabirinin de konuyu gündemde tutması sonucu iskelenin girişi, ortası ve uç kısmına sağlı-sollu 6 adet uyarı levhası koydu. Uyarı levhasında "Vatandaşlarımızın dikkatine! İskele korkuluklarının, bakım ve yenileme çalışması devam ettiğinden, çalışma bitene kadar, kendi can güvenliğiniz için, korkuluklara yaslanılmaması rica olunur. Şarköy Kaymakamlığı" Uyarı yazısını gören vatandaşlar "Şarköy Belediyesi hiçbir çalışma yapmayınca, vatandaşın can güvenliği için kaymakamlık uyarıda bulunmak amacıyla levha koymuş. Levhada dikkat çeken ifade bakım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği yönünde. Ortada öyle bir çalışma yok. İskelede böyle bir bakım ve yenileme çalışması yokken niye böyle bir ifade kullanılmış bunu anlamak da zorlanıyoruz" ifadesinde bulunuldu.