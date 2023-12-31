Tek dilekleri sağlıklarına kavuşmak

Lösante Hastanesi'nde lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, yeni yılı umut içinde karşılamak için yeni yıl kutlaması yaptı. Kimi hastanede kimi de evinde tedavi gören çocukların yeni yıldan tek dileği sağlıklarına kavuşmak oldu.LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar için LÖSANTE Hastanesi'nde yeni yıl kutlaması düzenledi. Lösev gönüllüleri, kutlamaya çocukların sevdiği masal kahramanları kılığına girerek katıldı. Eğlenceli gösterilerle moral bulan çocuklar müzikli eğlence programı içinde yeni yıl dileklerini diledi. Çocuklar yeni yılda en çok sevgi, iyilik, umut ve sağlık diledi. Mücadeleci çocuklar, dans edip şarkılar söyledi, yeni yıl hediyelerini aldı.Kurulduğu ilk yıllarda Lösemili Çocukların yaşadığı zorluklara karşı mücadele eden LÖSEV, uzun süredir tüm kanser hastalarına da maddi, ayni ve sosyal desteklerini ulaştırıyor. 25 yıl önce lösemili çocukların tedaviye ulaşmasındaki zorluklara karşı kurulan LÖSEV, bugün aldığı bağışlarla lösemili çocukların yanı sıra tüm kanser hastalarının aile boyu yardımına koşuyor. Doktorlar tedavi sürecinde moral çok önemli diyor, bu görüşe bağlı LÖSEV aile kavramı ile sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da hastaların yanında.