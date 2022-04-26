Tek hayali pilot olmaktı

Bursa Osmangazi'de, sokak ortasına düşen ve iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mersin Anamur'da dünyaya gelen Murat Avşar'ın (32) en büyük hayali pilot olmaktı. Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL sertifikası (hususi pilot lisansı) alarak pilotluğa hak kazanan Avşar'ın havayolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikası için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.Havayolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü. Avşar kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum (29) ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.Murat Avşar'ın havayolu pilotu olmaya ilk adım sayılan PIC (Karar veren pilot) sertifikası alabilmek için sadece 6 saatlik bir eğitime ihtiyacı kalmıştı. Kazada ölen gözetmen pilot Furkan Otkum ise uzun süredir şirkette eğitim pilotluğu yapıyordu. Nişanlısı Aslı Yüce ile evlilik hazırlığı yapan Furkan Otkum, dün Pendik Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili YBS Havacılık şirketi sahibi Yenal Ahmet T., uçağın uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve teknisyen Mustafa K. gözaltına alındı.UÇAK kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın düşme anı, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması yer alıyor./SABAH